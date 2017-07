P1.5B projects ng DOH nakatiwangwang

By COA

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sinita ng Commission on Audit (COA) ang Department of Health (DOH) dahil sa P1.5 bilyong halaga ng mga proyekto na nakatiwangwang o hindi pa na-uumpisahan.

Ang mga nasabing proyekto ay nasa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng DOH na naglalayong pagandahin ang paghahatid ng health services sa pamamagitan ng pagsasa-ayos sa mga pasilidad nito sa buong bansa.

Sa report ng COA, sa nasabing halaga, P1.2B dito ay mga proyekto na hindi nakumpleto sa loob ng contract time.

Kabilang dito ang pagsasa-ayos sa Quirino Memorial Medical Center, Bataan General Hospital, Cotabato Regional and Medical Center at mga tanggapan ng DOH sa Regions 5, 6 at 11.

Natuklasan din ng COA na kaya atrasado ang mga nasabing proyekto ay bunga ng iba’t ibang dahilan kasama na ang kawalan ng building permits, pagbabago sa mga plano, kawalan ng mga kailangang materyales at hindi pagsusumite ng Certificate of Completion.

Nadiskubre din ng COA na P292M ng mga proyekto ng DOH ang nakatiwangwang lang kabilang ang P25M Don Jose S. Monfort Medical Center Extension Hospital.