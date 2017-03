P1.5-M KITCHEN EQUIPMENTS NASAAN?

Pabalik pa lang si Philippine Sports Commission (PSC) commissioner at dating basketball star Ramon ­Fernandez ngayong gabi mula sa Japan sa pagga­bay sa national judo team na hinahanapan niya ng ­training center doon bilang paghahanda sa mga ­torneo gaya ng 2020 Summer Olympic Games.

Pero sa bisperas pa lang ng kanyang pagbabalik, nagpasabog na ang 4-time PBA MVP na sumikat sa moniker niyang El Presidente sa umiinit na ­laban niya kay Philippine Olympic Committee (POC) president Jose ‘Peping’ Cojuangco, Jr.

Nag-post siya kahapon sa kanyang social media account na kumukuwestyon sa kinuhang financial ­assistance ni Cojuangco para sa POC mula sa PSC sa panahon ni dating chairman Ricardo ‘Ritchie’ Garcia.

Kabilang doon ang P1.5-million na halaga na pinambili ng mga kagamitan sa kusina noong Hulyo 2, 2014 para sa athletes dining hall dorm J sa PhilSports Complex (formerly ULTRA) sa Pasig.

Gayundin ang P179,000 na ginasta sa pagpalit ng kanyang anak na si Mikee Cojuangco-Jaworski kay Francisco Elizalde bilang International Olympic Committee representative to the Philippines.

“Why did Peping buy P1.5M worth of kitchen equipments?” giit ni Fernandez sa bawi sa 13-year POC prexy na inakusahan siyang game fixer sa kapa­nahunan ng kanyang 20-year career sa unang play-for-pay hoop at nagbigay sa kanya ng 19 championships at four MVP awards.

“Who operated the athletes dining hall in dorm J at the PhilSports Complex?” dagdag niya,

Pinatutungkulan ni Fernandez ang matagal nang hindi nag-o-operate na kantina at kung saan na ­napunta ang mga mamahaling kagamitan.

Hinirit pa ni Fernandez na taxpayers’ money ang ginastos ni Peping sa welcome party ni Mikee bilang kinatawan ng IOC sa bansa sa pagkuha ng P179,000 sa government sports agency.

Binawian na rin ng asawa ni Mon na si Karla ­Kintanar-Fernandez ang nakatatandang Cojuangco sa paghimok na sagutin nito ang mga isyu laban sa kanya lalo na ang milyun-milyong pondo.

Unang binanggit ni Cojuangco sa weekly PSA Forum noong Martes na nagbebenta ng mga laro niya si Fernandez sa PBA. Nagpasabi na rin ito kay Fernandez na nakahanda siya sa kanilang laban.