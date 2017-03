Overtime pay dapat nang ilibre sa buwis

Hindi na dapat isama sa bubuwisan ng gobyerno ang overtime pay at night differential ng mga manggagawa, hindi lamang sa pribadong sektor kundi sa gobyerno dahil nagsakripisyo ang mga empleyado para kitain ito.

Ito ang iginiit ni Makati Rep. Luis Campos Jr., dahil itutuloy umano sa tax ­reform package na dinidinig ngayon sa Kamara, ang pagpapataw ng buwis sa night differential at OT pay.

“We are convinced that freeing from income taxes all the overtime and graveyard shift wages received by salaried employees would give even more meaning to the President’s strategy to adopt a fairer tax system,” ani Campos.

Ang mga empleyadong nakakatanggap ng night differential na katumbas ng 10% sa kanilang buwanang sahod ay mga nagtatrabaho sa tinatawag na graveyard shift.

Kailangang aniyang ilibre na ito sa tax kasama na ang OT pay dahil nagsakripisyo naman, aniya, ang mga empleyado para lumaki ang kanilang sahod para sa kanilang mga mahal sa buhay.

Sinabi ni Campos na kailangang tulungan din ang mga manggagawang nagsasakripisyo ng kanyang panahon para sa dagdag na take-home pay imbes na pagkakitaan pa ang mga ito ng estado.

Malimit na mas malaki ang tax na binabayaran ng mga manggagawang nag-o-OT at nagtatrabaho mula alas-10:00 ng gabi hanggang alas-sais ng umaga dahil sa kanilang OT pay at night differential incentives.

“Our sense is, whatever revenue is waived on account of the additional exemptions would be recaptured by government anyway, since salaried employees would simply spend the extra take-home pay on personal or household consumption that is subject to the 12 percent value-added tax,” ani Campos.