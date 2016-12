Ouster plot vs PDu30 puwede kung…

Minaliit lamang ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang ouster plot kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte na niluto umano ni da­ting US Ambassador Philip Goldberg.

Tiwala si Pimentel na matatapos ni Duterte ang kanyang termino dahil umaapaw ang suporta sa kanya ng taumbayan.

Aniya, maaari lang magkaroon ng katuparan ang ouster plot kung may mga dayuhan ang makikialam sa takbo ng pulitika sa bansa.

“Only a much superior attacking foreign military force can stop him from finishing his term, God willing,” ayon sa senador.

Base sa lumabas na ulat sa isang pahayagan, nabuking ang ouster plot sa naiwang ‘Goldberg blueprint’ kung saan inuudyukan umano ng dating Ambassador na gamitin ang kombinasyon ng “socio-economic-political-diplomatic moves against Duterte to bring him to his knees and eventually remove him from office.”

Ang sinasabing Goldberg blueprint ay itinanggi naman ng US Embassy sa Maynila.