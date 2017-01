Oust Koko tsismis lang

Wala umanong bahid ng katotohanan kundi tsismis lang ang napabalitang tangkang kudeta kay Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III, ayon sa isang miyembro ng Liberal Party (LP).

Sinabi ni Sen. Paolo Benigno ‘Bam’ Aquino IV na hindi pinag-uusapan ng mga miyembro ng Senado ang pagpapatalsik kay Pimentel.

“To be honest, I have not heard of those. Wala namang usapan o chatter among the senators. So, I guess being in a political atmosphere, highly politically charged ang mga ganyang lumalabas-labas, but I think it’s just a rumor and walang veracity sa kuwentong iyan,” diin ni Aquino na kasama sa majority bloc na bumoto kay Pimentel para maging Senate Pre­sident noong Hulyo 2016.

Sa 24 miyembro ng Senado, tatlo lang ang hindi miyembro ng majority bloc. Ito ay sina Senate Minority Leader Ralph Recto at Sens. Antonio Trillanes IV at Francis ‘Chiz’ Escudero.

Noong nakaraang linggo, kumanta si Sen. JV Ejercito na may umuuga sa puwesto ni Pimentel pero hindi umano ito sapat para makudeta ito sa puwesto.

“Di naman nawawala ‘yung balyahan eh,” pag-amin ni Ejercito.

“May konting misunderstanding may kaun­ting tampuhan pero I don’t think it is enough to warrant a coup de etat,” pagsiwalat ng senador nang ma­ging panauhin sa Kapihan sa Senado.