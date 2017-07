Ormoc at Kananga sa Leyte idedeklarang state of calamity

Humarap ang mga miyembro ng gabinete at kinatawan ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno sa local government officials para asikasuhin ang mga problemang kinakaharap sa Leyte, kahapon, kasunod nang tumamang 6.5 magnitude earthquake na ang epicenter ay naitala sa Jaro/Ormoc sa Leyte.

Ayon kay Presidential spokesperon Ernesto Abella, pinangunahan ang situation briefing ni National Defense Secretary Delfin Lorenzana.

Sinalubong ang cabinet members nina Ormoc City Mayor Richard Gomez at Kananga Municipality Mayor Rowena Codilla na nagbigay din ng kanilang briefing sa sitwasyong kinakaharap ng kanilang mga nasasakupang lugar.

“It was determined that Ormoc City, along with Kananga, a Leyte municipality, would be declared under a state of calamity. NEDA (National Economic and Development Authority) assessed that the energy situation needed to be addressed as soon as possible, to avoid losses in revenue. Mayor Gomez reiterated their need for clean, potable water,” batay kay Abella.

Matinding panic naman sa mga residente sa Leyte at mga karatig-lugar ang idinulot ng panibagong pag­yanig kahapon ng umaga.

Sa report ng Ormoc City disaster risk reduction and management office, umaabot sa 50 estudyante ang nawalan ng malay sa loob ng kanilang classroom nang mahilo sa lakas ng lindol.

Nasa klase umano sa ikalawang palapag na gusali sa Ormoc City National High School ng mag-collapse ang mga estudyante.