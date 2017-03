Oras ng pagdadamayan

By Kaye Dacer

Napakagandang deve­lopment sa nalalamatang relasyon ng simbahan at ng administrasyong Duterte ang nakatakdang pag-uusap ng dalawang kampo.

Ayon mismo sa Catho­lic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) nakatakda itong makipagpulong sa ilang opisyal ng pamahalaan para ayusin ang relasyon ng simbahan at ng gobyerno.

Maging ang Philippine National Police (PNP) ay umapela na sa Simbahang Katolika upang tulungan sila sa kampanya kontra ilegal na droga.

Ito ay bukod pa sa paulit-ulit na ­panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pari na tulungan silang solusyunan ang problema sa ilegal na droga sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga parokya.

Nakakatuwa ang unti-­unti nang pagkakaayos ng simbahan at gobyernong Duterte.

Ang sa akin, wala naman talagang patutunguhan ang patuloy na pagpapatutsadahan ng dalawang kampo kaya mas mabu­ting magkasundo na at pag-usapan ang nararapat gawin upang maisalba ang bansa mula sa paglaganap ng ilegal na droga.

Bagama’t alam nating tutol ang simbahan sa drug war ng kasalukuyang­ administrasyon ay batid­ nating­ hangad pa rin nito ay ang pagkaligtas ng ating bansa at ng ating mga kababayan sa ilegal na droga.

Pero sana kahit tutol ang simbahan sa drug war ay maging instrumento pa rin ito para matigil na ang pamamayagpag ng ilegal na droga sa ating bansa.

Napakahalaga kasi ng papel ng simbahan sa anu­mang kampanya ng pamahalaan, maging sa krimina­lidad, katiwalian at lalo na sa ilegal na droga kaya sana ay tuluyan nang magka­ayos ang dalawang panig.

Marami namang paraan para magkatulungan ang pamahalaan at simbahan sa pagresolba sa mga problema ng lipunan na alam nating magdudulot ng malaking kapakinaba­ngan sa bawat mamamayang Filipino.

Unang-una kayang-­kaya ng simbahan na ma­ngaral laban sa paggamit ng ilegal na droga dahil higit kaninuman ay sila ang mas papakinggan ng mga nasasangkot sa ilegal na droga at hindi malayong instrumento ng pagbabagong-­buhay ng mga ito.

Higit sa lahat ay hindi ito ang panahon ng pagbabangayan kundi oras ng padadamayan.

Masyado na kasing naging mainit ang simbahan at ang gobyerno ­dahil sa isyu ng drug war kaya sana ay magkaayos ­kahit napakaimposibleng ­ayunan ng simbahan ang ginagawang kampanya ng pamahalaan dahil nga sa nauwi ito sa patayan.

Hangad natin ang ­tuluy-tuloy na pagkaka­ayos ng gobyerno at simbahan upang magkatulungan sa iba pang mga pangunahing problemang kailangan ng gobyerno ng kasangga.