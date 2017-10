Oposisyon hindi titigil sa banat sa Duterte admin- Kiko

TINIYAK ng oposisyon sa Senado na hindi sila titigil sa pagpuna sa mga kamalian ng Administrasyon sa kabila ng paninira sa ilang miyembro nito.

Ito ay may kaugnayan sa alegasyon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na sangkot sa operasyon ng droga sina dating Secretary Mar Roxas at Senate Minority Leader Franklin Drilon.

“Kalokohan at gawa-gawa lang ito ng administrasyon para ilihis ang usapin sa mga kontrobersiya na kinasasangkutan nito tulad ng Customs P6.5 billion na shabu smuggling at araw-araw na patayan dala ng tiwali at abusadong PNP,” diin ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan.

Iginiit ni Pangilinan na kung nais ng administrasyon na habulin ang tunay na nasa likod ng mga sindikato ng droga ay unahin nila ang mga nagpuslit ng shabu sa Bureau of Customs (BOC).

Inakusahan din nito ang administrasyon na patuloy sa pagtatanim at paggawa ng mga ebidensiya upang idiin silang nasa hanay ng oposisyon.

“Nagtatanim o gumagawa ng ebidensya para idiin ang mga katunggali at dinodoktor ang ebidensya para makalaya at makalusot ang kakampi,” dagdag ni Pangilinan.

Ipinagtanggol naman ni Senador Panfilo Lacson sina Roxas at Drilon sa pagsasabing hindi kayang gawin ng mga ito ang alegasyon.

“I know Sens Drilon and Roxas too well, but also it is hard to believe the words of a rival drug lord of Odicta who cannot anymore confirm or deny the statement,” ani Lacson.

Una nang inihayag ni Aguirre na tinukoy ng self-confessed paymaster na si Ricky Serenio ng Berya drug cartel sina Drilon at Roxas bilang protektor ni Melvin Odicta Sr., ang umano’y drug lord sa Iloilo na napatay noong Agosto 2016 sa Aklan.