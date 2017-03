Oplan Tokhang Part 2, less bloody — PNP

Tweet on Twitter

Share on Facebook

“Less bloody if not bloodless campaign ang Oplan Revisited Tokhang Part 2.” Ito ang tiniyak ni Philippine National Police (PNP) Chief Director General Ronald dela Rosa kasabay ng pahayag na hangga’t maaari ay hindi­ magiging madugo ang muling paghawak ng pulisya sa giyera kontra ilegal na droga simula kahapon.

Kahapon sa isang press briefing ay ipinakilala ni Dela Rosa si Sr. Supt. Graciano Jaylo Mijares, ang itinalaga nitong mamumuno sa bagong tatag na Drug Enforcement Group (DEG) ng PNP na papalit sa binuwag na PNP Anti-Illegal Drugs Group (AIDG) .

Siniguro naman ni Dela Rosa na lahat ng operas­yon sa pagkakataong ito ay magiging lehitimo kaya isasama na rin ang mga kinatawan ng simbahan.

Nauna nang ibinasura ni Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabillo ang imbitasyon ni Dela Rosa na sumama ang mga pari sa giyera ng pulisya kontra ilegal na droga.