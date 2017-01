OPLAN: LAST 8

STANDINGS

TEAMS W L

*San Miguel 5 1

TNT 4 2

Rain or Shine 4 2

Blackwater 4 3

Phoenix 4 3

GlobalPort 3 3

Star 3 3

Alaska 3 3

Ginebra 3 3

Meralco 2 4

NLEX 1 5

Mahindra 1 5

* — Tie sa playoff sa QF



Games mamaya: (Mall of Asia Arena)

4:15 p.m. — GlobalPort vs. Meralco

7:00 p.m. — San Miguel vs. Blackwater

Hindi magpapatumpik-tumpik para sa fourth straight wins at sixth overall sa seven games ang San Miguel ‘di lang dahil peligroso ang kabakbakang Blackwater kundi makapitan ang solo lead at higit sa lahat makadaong na sa Last Eight sa pagpapalakas sa title-retention bid.

Kaugnay ito ng balik-ereng PBA Philippine Cup elims na nasa second half na tapos ng eight-day Christmas break at mapapadpad mamaya sa Mall of Asia Arena sa Pasay para sa seven evening main game ng dalawa.

“Ang hinahanap namin ngayon ay ‘yung consistency,” ani Beermen coach Leo Austria na ang kampo’y nagsosolo sa tuktok sa 5-1 samantalang ang kalaban ay kasalo sa fourth ang idle Phoenix Petroleum sa 4-3.

“Sana makuha namin ‘yun peak at the right time, at ‘yun ang hinahanap ng mga players namin dahil nasa second half na ng elimination,” hirit niya. “At least naka-focus naman na sila and trying their best to get the top seeding.”

Latest victim ng SMB sa last playdate sa nakaraang buwan o taon, Dec. 28 ang Meralco, 101-86, na makikipagtipan sa 4:15 afternoon sa GlobalPort na mga naghahabol din sa playoffs at nais makatakas sa magkakasunod na trahedya. Babawi ang Elite sa 97-93 Christ day loss sa Mahindra.

Nasa two-game slide ang Global na kabuhol ang tatlo sa sixth spot sa 3-3 at ang Meralco ay nasa three at nasa 10th sa 2-4. Mula sa napakapait na 101-86 loss ang Batang Pier sa Phoenix Petroleum maski nakalamang ng 26 points at ang Bolts ay sa San Miguel.

“We started practice January 3 to begin preparation for Global. It’s a big game for both teams and our focus is to break our losing streak and get a win to stay in contention,” ani coach Norman Black.

“Defense will once again be important because of all the offensive weapons Global have in their lineup. More importantly, we just want to play better and get a win,” panapos niya.