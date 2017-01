Online solicitations ibinabala

Nagbabala ang Bureau of Immigration (BI) sa publiko kaugnay sa mga online solicitations sa pamamagitan ng text, e-mails o social media kung saan ginagamit ang mga pangalan ng mga opisyal ng ahensiya para makapanghingi ng pera.

“The public is reminded to be cautious and exercise suspicious alertness in receiving calls and SMS from unknown persons,” ayon sa pahayag ng BI.

Nadiskubre umano ng BI na may mga masasamang tao na malisyosong gumagamit sa pangalan ng BI officials sa kanilang iligal na aktibidad at humihingi ng solicitation para sa isang ‘bogus’ rehabilitation program at fund raising activities.

Maari umanong magsumbong ang publiko kapag nakatanggap ng mga on-line solicitations sa telepono (02) 465-2400, 524-3769 local 213 at 226, 0925-710-4250, 0917-573-3871 at 0908-894-6644.

Maari din na mai-report ang anumang ganitong insidente sa e-mail ng BI sa binoc_immigration@hotmail.ph, BI’s Facebook account, @officialbureauofimmigration o sa kanilang Twitter account, @immigrationPH.