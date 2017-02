Online poll sa pagbuhay ng ROTC inilarga na

Inilarga ng isang senador ang online poll para makuha ang pulso ng mga estudyante at magulang sa kagustuhan ng administrasyong Duterte na buhayin ang Reserved Officers Training Course (ROTC) para sa Grades 11 at 12.

“We want to know the students’ position on this matter,” ani Sen. Paolo Benigno ‘Bam’ Aquino IV, chairman ng Committee on Education.

Nanawagan si Sen. Bam sa mga estudyante, student councils at parents’ associations na magpahayag ng pananaw sa planong ito sa pamamagitan ng pagsusumite ng position papers sa kanyang komite.

“We will also be conducting online poll through our social media sites to give students and parents an avenue to voice out their opinion before we conduct hearings on this issue,” wika pa ni Sen. Bam.

Sa ngayon, tatlong panukala ukol sa pagbuhay ng ROTC ang nakahain sa Committee on Education — Senate Bills 1131, 200 at 189, na iniakda nina Sens. JV Ejercito, Sherwin Gatchalian at Manny Pacquiao, ayon sa pagkakasunod.

Inaprubahan ni Pangulong Duterte sa cabinet meeting nitong Martes ng gabi ang pagbuhay ng ROTC kung saan magiging mandatory na ito sa mag-aaral sa Grade 11 at 12 kumpara sa kasalukuyan na optional lamang ito sa mga estudyante sa kolehiyo.