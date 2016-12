Online gaming isasara lahat!

“I am ordering the closure of all online gaming, lahat, lahat.”

Ito ang direktiba kahapon ni Pangulong Rod­rigo Duterte kasabay ng paggiit na wala namang mekanismo ang Pilipinas para marendahan ang online gambling.

Sinabi ng Pangulo na ipinag-uutos nito na ipa­sara ang mga online gambling dahil hindi nakokolekta ang tamang buwis sa mga online gaming sa bansa.

“‘Yung online sa Pili­pinas, pero ‘yung betting outside, wala tayong mechanism,” ani Duterte sa talumpati nito matapos lagdaan ang 2017 nationa­l budget.

Nauna nang ipinag-utos ni Duterte ang pagdakip kay Macau gaming tycoon Jack Lam bunsod ng diumano’y panunuhol sa matataas na opisyal ng gobyerno para mapalaya­ ang mahigit 1,000 illegal Chinese workers na natiklo sa gaming facility nito sa Pampanga noong Nobyembre.