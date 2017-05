ONE-MAN SHOW NI IRVING

CLEVELAND (AP) — Kahit ang mild sprain sa paa, hindi napigil si Kyrie Irving.

Nasa bench si LeBron James dahil sa foul trouble, mag-isang binalikat ni Irving ang Cleveland para kumpletuhin ang 112-99 panalo kontra Boston Martes ng gabi sa Game 4 ng Eastern Conference finals.

Tumabo si Irving ng career playoff-high 42 points, nagdagdag si James ng 34, at isang panalo na lang ang kailangan ng Cavs para bumalik sa pangatlong sunod na season sa NBA Finals laban sa Golden­ State.

Umiskor si Irving ng 19 sa loob ng 4:48 sa third, at 33 sa loob ng 19-minute stretch.

Puwede nang dugtungan ng Cleveland ang “three-match” nila ng Warriors kapag nanalo muli sa Game 5 Huwebes sa Boston.

Anim na layups, dalawang 3-pointers at isang free throw ang sinalansan ni Irving.

Tinampukan niya ang 19-point outburst sa isang 3 sa final ­second ng quarter.

“He saw Bron went out and he wanted to put the team on his shoulders,” wika ni Cavs coach Tyronn Lue.

Ayaw daw ni Irving na malusaw ang series lead ng Cavs.

“In the back of my mind, I thought, ‘They can’t tie up the series’,” lahad niya. “We can’t go back to Boston tied 2-2. We needed everything tonight.”

Natapakan ni Irving ang paa ni Boston point guard Terry Rozier at napasama ng bagsak.

Ilang sandali rin siyang nanatili sa floor bago naupo at itinali ang sneaker. Pagkatapos, tuloy ang one-man show.