Ombudsman huhubaran ng maskara ni digong

Pursigido si Pangulong Rodrigo Duterte na maalisan ng maskara at mailantad ang mga tiwali sa Ombudsman dahil naniniwala itong hanggang ngayon ay umiiral pa rin ang dating gawain ng nasa mga nasabing tanggapan at mayroon pa rin umanong nabibiktima lalo na sa mga sinasampahan ng kaso.

Binigyang-diin ni Pangulong Duterte na mayroon siyang investigation power kaya’t magtatatag ito ng isang Pre­sidential Commission na katulad ng Agrava Commission noong panahon ni dating pangulong Corazon Aquino para siyang mag-imbestiga sa mga tiwaling opisyal at tauhan ng Ombudsman.

Kumpiyansa ang Punong Ehekutibo na makakakuha siya ng mga testigong magpapatunay na talamak ang katiwalian sa nabanggit na ahensya.

Iginiit pa ng Punong Ehekutibo na panahon na para maimbestigahan ang mga taga-Ombudsman sa katiwalian dahil hindi dapat na mga opisyal lamang ng gobyerno­ ang kinakasuhan ng mga ito at sila ay exempted ­kahit nakagawa rin ng katiwalian.

Kasabay nito, nagbanta ang Punong Ehe­kutibo na ipaaaresto niya sa mga pulis at sundalo ang mga taga-Ombudsman kapag nagmatigas ang mga ito na sumipot sa imbestigasyon.

“‘Pag ayaw mong sumipot in obedience to that summon, I will move for your arrest.

Contempt of court, and will order the military or the police to arrest you. Depende. Kung ikaw ang military investigator for military, eh ‘di arestuhin mo ‘yan,” dagdag ng Pangulo.

Ibinunyag pa nito na maging siya ay naging biktima ng ilang tiwa­ling opisyal ng Ombudsman noong alkalde pa lamang ito ng Davao City.

Aniya, sinampahan­ siya ng kaso noon sa Ombudsman at malaking­ ­abala bukod pa sa ­magastos.

Bagama’t hindi idinetalye ng Pangulo kung bakit siya kinasuhan, sinabi nito na na-dismiss din kalaunan ang kaso subalit hiningan siya ng pera.