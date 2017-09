OIC ipapalit sa barangay

Inirekomenda ng Se­nate Committee on Electoral Reforms and People’s Participation ang pagsuspinde ng barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong Oktubre 23, 2017 upang maili­pat ito sa Oktubre 2018.

Ngunit imbes na ma-extend ang termino ng barangay officials sa postponement ng eleksyon, inirekomenda ng vice chairman ng komite at kaalyado ng administrasyon na bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na magtalaga ng OIC sa mga barangay.

Nakapaloob din sa panukala na kung nasa drug list ang barangay official, magiging ground ito para sipain sila sa puwesto.

Nakapaloob ito sa Senate Bill No. 1584 na isinampa ni Sen. Richard J. Gordon noong Lunes bilang subtitute bill ng pinagsamang panukala ng mga senador.

Nakapaloob sa Section 3 ng nasabing panukala na “Until their successors shall have been duly elec­ted and qualified, or until the President, through the Executive Secretary, shall appoint officers-in-charge for the barangay, all incumbent barangay officials shall remain in office, unless sooner removed or suspended for cause.”

Nilinaw naman ni Gordon na ang barangay officials na nagsisilbing ex officio members ng Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod, o Sangguniang Panlalawigan ay patuloy na magsisilbi bilang miyembro ng sanggunian hanggang sa susunod na hala­lan.