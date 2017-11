Ogie-Regine concert sa NY ‘di apektado sa gulo sa Manhattan

Sa Sunday na ang Mr. and Mrs. A concert ng mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid sa Town Hall at Times Square sa 123 West 43rd Street, New York at dahil sa nangyaring ‘act of terror’ sa Lower Manhattan kamakailan, hindi maiiwasang medyo maging mahigpit ang security sa nasabing event.

Hindi naman makakaapekto ang nasabing ‘act of terror’ sa concert nina Ogie at Regine sa New York City dahil sold-out na ang tickets para roon.

Actually, may ibang mga nag-i-inquire pa nga, at ‘yon ang problema ng producers, huh!

Anyway, nasa Las Vegas, Nevada pa ngayon ang grupo nina Ogie at Regine dahil may concert sila roon mamaya at bukas pa sila aalis pa-New York City.

Richard sabak agad sa taping ng La Luna Sangre

Maaga kami noong Wednesday sa NAIA 2 dahil nag-Cebu kami ng mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabelle Rama.

While at the lounge, ipinakita sa amin ni Tito Eddie ang cellphone na iniregalo sa kanya ni Bisaya.

Kung noon ay simple lang ang cellphone na gamit ng veteran actor, ngayon ay bongga na ‘yon dahil may internet na siya at nakakapag-Viber na siya.

Nagpaturo nga sa amin si Tito Eddie kung paanong gamitin ang Viber app sa kanyang cellphone.

Tuwang-tuwa si Tito Eddie dahil nakakapag-video call pa siya gamit ang nasabing app.

Eh, miss na miss na raw niya ang apong si Zion na kasama nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati that time sa Amanpulo, Palawan, kaya tinawagan niya ang apo.

Nang nagbi-video call na sila ni Zion, kitang-kita namin ang ‘pagliwanag’ ng mukha ni Tito Eddie sa tuwa.

Sobrang close na close kasi si Zion sa kanyang ‘Baba’ (tawag ng bata sa kanyang lolo).

Si Zion din naman, sobrang tuwang-tuwa na nakita niya si Tito Eddie sa pamamagitan ng Viber video call.

“Uwi ka na, maglalaro tayo,” sabi ni Tito Eddie kay Zion.

Tuwang-tuwa rin si Tito Eddie nang makausap si Richard at sinabing sa amin siya nagpapaturo ng paggamit ng kanyang bagong cellphone.

“Dad, magaling na rin mag-cellphone si Zion, tuturuan ka rin niya!” sey ni Richard sa ama.

Samantala, nang nasa Cebu na kami, panay ang turo ni Bisaya kay Tito Eddie kung paanong gamitin ang cellphone na iniregalo niya.

Pati panonood ng La Luna Sangre sa iWant TV app, itinuturo rin ni Bisaya kay Tito Eddie at feeling expert siya sa cellphone, huh!

Anyway, kahapon, pare-pareho nang nakabalik ng Maynila sina Tito Eddie, Bisaya, Richard, Sarah at Zion.

Si Richard, deretso sa taping ng La Luna Sangre dahil may mga eksena raw siyang kukunan na kailangang ipalabas kaagad.

Pops tikom ang bibig sa Zia-Robin relasyon

Happy ang fans ni Pops Fernandez na kasama nila ng kanyang mga anak na sina Robin at Ram Nievera ang girlfriend ng una, si Zia Quizon, na anak naman nina Dolphy (SLN) at Zsa Zsa Padilla.

Natutuwa rin ang fans kapag si Martin Nievera naman ang kasama ni Robin at ng girlfriend nito.

Sana nga, hiling ng fans, maging balae nina Pops at Martin si Zsa Zsa.

Ang alam namin, nakakasama rin ni Zsa Zsa sina Zia at Robin.

Hindi nga lang palakuwento sina Robin at Zia, pero ang tsika, seryoso talaga sila sa kanilang relasyon.

Si Pops naman, kahit masaya sa relasyon ng anak kay Zia, hindi raw puwedeng masyadong nagkukuwento dahil mas gusto ni Robin na medyo private pa rin pagdating sa relasyon sa anak ni Zsa Zsa.