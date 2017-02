Ogie, nadamay sa respeto ni Vice Ganda kay Regine

ILANG buwan pa lang, sobrang nae-enjoy ni Ogie Alcasid ang pagi­ging Kapamilya.

Ang isa sa ikinatuwa niya ay ang mataas na paggalang sa kanya ng mga kasamahan niya sa It’s Showtime.

Natutuwa siya sa pagbibigay-halaga sa kanya ni Vice Ganda.

“Parang nakakatanda nga eh,” natatawang pakli ni Ogie na nag-promote ng #HugotPlaylist Valentine concert nila ni Ai Ai delas Alas.

“Minsan, sinusundot niya ako na, ‘O ayan, kahit nakatayo, nakaupo pa rin.’ ‘Yung cute lang na sundot.

“I admire him. In fact, nu’ng unang labas ko sa Showtime, grabe ang intro niya sa akin ang haba-haba.

“Natuwa ako, sabi ko, WOW!” masa­yang pahayag ng singer/songwriter.

Kaya naging kampante na raw siya kay Vice at nakikita niya ang pagiging fan din nito.

Gusto sana ni Ogie kay Vice Ganda ay makapag-record ito ng kantang pam-ballad dahil singer daw talaga ito.

“Sabi ko sa kanya, ‘Vice, dapat kumanta ka ng magandang ballad.’ Kasi, singer naman siya, eh.

“I think nag-record naman, and then I submitted my song to him. It’s an original song,” saad ni Ogie.

Ginawan niya ito ng original song na pinamagatang Di Na Muli na kuwento raw ng isang taong ayaw nang umibig pa.

Gustung-gusto ni Vice ang kanta, at ang pagkakaalam niya, ire-record na ito ng host ng It’s Showtime.

“Alam ko, fan siya ni Regine, eh. I guess, nanaig sa kanya ‘yun dahil fan siya ni Regine.

“I don’t know if I’m okay to say that, but ‘yung respeto niya kay Reg, napunta rin sa akin, nadamay rin ako,” sabi pa ni Ogie.

Okay ang friendship nila ni Vice Ganda. Kahit magkatapat sila ng concert sa Valentine’s Day, pinu-promote rin ni Vice ang concert nila sa Kia Theater.

Sa Smart-Araneta Coliseum kasi ang concert ni Vice Ganda na kalapit ng Kia.

Kaya sinasabihan ni Vice si Ogie na kung hindi ito nakasalang sa stage, puwedeng lumipat muna siya sa Araneta para magkasama sila sa concert nito.