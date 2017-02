OFWS YAYARIIN SA VAT

Makikihati ang gob­yerno sa mga perang ipinapadala ng mga Overseas Filipino Workers (OFWs) sa kanilang pa­milya sa Pilipinas kapag naipasa na ang Tax Reform Package ng Palasyo ng Malacañang.

Ito ang nabatid kina ACT Teacher party-list Reps. Antonio Tinio at France Castro dahil ma­ging ang mga remittan­ces ng mga OFWs mula sa kanilang pinagpawisan at pinaghirapang kita sa ibang bansa ay papatawan na rin umano ng 12% ­Valued Added Tax (VAT).

“Regressive ang tax proposal na ito dahil maging ‘yung mga remittances ng mga OFWs natin ay hindi na ie-exempt sa VAT,” ayon kay Tinio.

Noong 2015 umaabot sa $26.92 billion ang remittances ng mga OFWs sa ­apat na sulok ng mundo na isa sa mga dahilan kung bakit sumisigla ang ekonomiya ng bansa at luma­laki ang dollar reserve ng Pilipinas.

Kapag nailusot ang bagong pagbubuwis, ­bukod sa mababawasan ang ipinapadalang kita ng mga OFWs sa kanilang pamilya sa Pilipinas ay liliit pa ito dahil lahat ng mga pangunahing bilihin ay papatawan na ng VAT kasama na ang mga gamot sa mga rare diseases­ na hindi pinapatawan ngayon ng buwis.

Ibinabala rin ni Castro na kapag nagtagumpay ang administrasyon na maipasa ang bagong buwis na ito ay liliit din ang buying power ng sahod ng mga manggagawa sa loob ng bansa.

Base, aniya, sa datos mismo ng Department of Finance (DOF) kapag naipatupad ang bagong buwis sa mga produktong petrolyo ay tataas­ ng 1.5% ang inflation rate sa bansa dahil makakaapekto ito sa lahat ng mga pangunahing bilihin.

Sa ngayon ay nagla­laro sa 1.8% ang inflation rate sa bansa subalit magiging 3.3%, aniya, ito kapag napatawan na ng buwis ang mga produktong petrolyo.

Dahil dito, sinabi ng dalawang mambabatas na, “We vehemently resist this and will continue­ to register the people’s opposition in the coming hearings for this proposal until floor debates, if ever­ it reaches the plenary”.