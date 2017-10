OFWs sa Guam, pinag-iingat sa bantang missile strike ng NoKor

Pinaalalahanan ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ang mga Pilipinong nasa Guam na manatiling kalmado pero maingat.

Ito ay sa harap na rin ng panibagong banta ng North Korea na tatargetin nito ng missile ang teritoryo ng Estados Unidos.

Bagamat wala umanong inisyung travel restriction sa mga Pilipinong manggagawa sa Guam na inilagay na ng Department of Foreign Affairs sa ilalim ng Crisis Level 1, dapat pa rin silang maging maingat.

“After consultations with the Department of Foreign Affairs (DFA), no travel restrictions are imposed upon Filipino workers but they are advised to take the necessary precautions during their stay in Guam,” ang nakasaad sa Resolution No. 04 na ipinalabas ng POEA Governing Board.

Ang Crisis Level 1 ay Precautionary Phase kung saan ang mga Overseas Filipino Workers (OFW) ay inaabisuhan na maging maingat, palagiang magbantay ng balita mula sa mapagkakatiwalaang mga media outlet, at sa mga opisyal na abiso na ipapalabas ng gobyerno ng Guam, ng mga otoridad mula sa Estados Unidos at pati ng Philippine Consulate General.

Kaugnay nito, inaatasan na ni Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre Bello III ang International Labor Affairs Bureau na masusing bantayan ang sitwasyon ng libu-libong OFW sa Guam.

Tiniyak din ni Bello na nakahanda na ang mga contingency plan sakaling kailanganing ilikas ang mga Pilipino sa Guam, pati na sa South Korea.

“We are prepared for any exigency because our prime consideration ay ang kaligtasan ng ating mga kababayan. But so far, the situation there (in Guam and South Korea) remains normal and we have not received any request for repatriation,” pagtitiyak ni Bello.