OFWs happy sa iDOLE

By Bernard Taguinod

Ipinagbunyi ng mga overseas Filipino workers (OFWs) ang paglulunsad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa iDOLE ID card system para sa kanilang hanay kahapon.

Ayon kay ACTS OFW party list Rep. Aniceto ‘John’ D. Bertiz III, napakalaking tulong sa mga OFWs ng iDOLE dahil mapapadali umano ang proseso sa kanilang mga papeles para makapagtrabaho sa ibang bansa.

Ang nasabing ID, ayon kay Bertiz ay gawa ng mga OFWs na libreng ibinigay sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang sistema upang matulungan ang mga kapwa nila manggagawang Pinoy sa iba’t ibang panig ng mundo.

Isang uri, aniya, ng one stop shop ito kung saan mapapadali rin ang pagkuha ng mga benepis­yo ng mga OFWs sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), the Social Security System (SSS), Pag-IBIG at PhilHealth.