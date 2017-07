OFW ID simula na ngayon

Simula ngayong araw ay ilulunsad na ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang overseas Filipino worker (OFW) identification card na magagamit ng mga itinuturing na buhay na bayani ng bansa.

Ayon kay DOLE Usec. Dominador Say, sa nasabing OFW ID ay may nakalimbag na ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Social Security System (SSS), Development Bank of the Philippines (DBP) at Philippine Postal Office (PHLPost) ay makukuha ng libre ng mga OFW. Kailangan lamang na magtungo sa website ng Philippine Overseas Employment Admi­nistration (POEA) para sa kaukulang impormasyon.

“So this is for OFWs who are scheduled to leave and for applicants,” sabi pa ni Say.

Sa oras na maayos ang aplikasyon ng isang OFW ay ipadadala ito ng PHLPost saan mang panig ng bansa.

Target ng DOLE na mapagkalooban ng ID cards ang nasa mahigit 6 milyong OFWs.