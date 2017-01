OEC trouble

Asahan na natin na magkakaroon muli ng clamor­ na ibasura na ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ang requirement sa OFWs na kumuha ng overseas employment certificate (OEC).

Ang OEC ay isang dokumento na iniisyu ng POEA at ipinipresenta ng OFWs sa airport kapag papaalis na sila ng Pilipinas. Ang OEC ang nagiging basis ng tra­vel tax at terminal fee exemptions.

Noong Lunes kasi ay maraming OFWs ang namiss ang kanilang flight papunta o pabalik sa kanilang mga bansang pinagtatrabahuhan matapos magkaroon ng problema ang online validation system (OEC).

2 hours na pila

Bumaha ng reklamo sa social media (Facebook, Twitter, etc.) mula sa OFWs na kinailangan na pu­mila ng pagkahaba-haba sa NAIA Terminal 3 para ma-va­lidate manually ang kanilang OEC.

May inabot ng dalawang oras bago na-validate ng OECs kung kaya you can imagine ang galit ng mga naapektuhang OFWs.

Agad na isinisi ng Bureau of Immigration (BI) personnel sa NAIA 3 ang problema sa POEA kung kaya hindi gumana ang online validation ng OEC.

Rebooking

Papaano kaya ‘yung mga OFW na na-miss ang kanilang flights? Sasagutin ba ng POEA ang rebooking cost nila? For sure ay hindi.

Bagamat more or less ay P100 lang ang cost ng pagkuha ng OEC, ang matagal nang ipinagsisintir ng OFWs ay ang mahabang pila sa pagkuha ng dokumento.

In fairness sa POEA, naresolba na ang sobrang haba ng pila sa pagkuha ng OEC sa Pilipinas ngunit isyu pa rin ang mahabang pila sa mga kumukuha ng OEC sa ating mga konsulada at embahada.

Complaints

Ang common complaint ng OFWs ay bakit kailangan pa ng OEC gayung makikita naman sa kani-kanilang mga dokumento tulad ng job contract na sila ay OFWs at entitled sa travel tax at terminal ­exemptions.

Actually, nakikita natin na mauulit lang hindi lang sa NAIA 3 kundi sa lahat ng airports sa bansa ang mahabang pila na nangyari this week kung original OFW documents ang bubusisiin.

Kumbaga kasi ay malilipat sa airports ang vetting ng OFW documents imbes na sa POEA offices. Magkakaroon rin ng confusion dahil imbes na OEC na lang ang titingnan ay kung anu-anong klase pang ­dokumento.

Contingency measures

Ang dapat tutukan ng BI at ng POEA at the moment ay kung anong contingency measures kapag nag-bog down ang online OEC verification.

There’s no need to throw the baby with the bathwater.

***

