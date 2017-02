OEC ibasura?

Nag-rally kahapon ang OFWs sa Hong Kong upang ipaabot sa isang bumibisitang labor official ang demand nila na ibasura na ang overseas employment certificate (OEC).

Sa mga hindi pa nakakaalam, ang OEC ay isang ­dokumento na iniisyu ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) bilang katunayan­ na ang isang paalis ng Pilipinas ay isang OFW.

Whether first-time OFW o balik-manggagawa,­ kailangan na may OEC na maipiprisinta sa airport upang maka-avail ng terminal fee at travel tax ­exemption.

Common docs

Kumbaga, ang OEC ay isang common document sa lahat ng OFWs. Pinapadali nito ang beripikasyon ng status ng isang manggagawang papaalis ng bansa.

Pinapadali, yes. Pinapadali pero in theory lang ha. Why?

Kasi nga ay isyu pa rin ngayon ang mahabang pagpila sa pagkuha ng OEC at ang pagpila pa rin sa airport sa pagpresenta ng OEC at pag-refund ng terminal fee na P550.

Pasaway

Let’s not mince words here. Kasalanan talaga ng nakaraang administrasyon kung bakit hindi na ­automatic ang exemption ng OFWs sa pagbabayad ng ­terminal fee.

Ang ginawa kasi ng pasaway at matigas ang ulo na dating hepe ng Manila International Airport Authority­ (MIAA) ay ang ikarga ang bayarin sa terminal fee sa presyo ng plane ticket.

Iyan ang dahilan kung bakit kailangan pang ­pumila uli ng papaalis na OFW para ma-refund ang terminal­ fee.

March

Ang problema ay sa haba ng pila ay may nakaka-miss ng flight o kaya ay hindi na nagpapa-refund pa.

If my memory serves me right, nasulat na natin ­dito na sa Marso ay tatanggalin na ang P550 terminal fee sa plane ticket costing kaya automatic na uli ang exemption sa nasabing bayarin.

Sa demand naman ng Hong Kong OFWs na tanggalin na ang OEC, dapat munang pag-isipang mabuti­ ito dahil mawawalan ng common document bilang ­patunay sa OFW status ng isang pasahero.

Proof

Ang mangyayari ay kanya-kanyang presenta ng proof ng pagiging OFW tulad ng labor contract na sa sobrang dami ng variance ay baka makalusot ang peke at mapagkamalan namang peke ang genuine.

Without the OEC na bineberepika sa iisang online database, mas magtatagal sa pagbusisi ng kung anu-anong docs bilang patunay sa OFW status.

