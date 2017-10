October 26 holiday sa Cebu

Idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang October 26 bilang holiday sa Cebu para makaroon ng pagkakataon ang mga Cebuano na maihatid sa huling hantungan si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal.

Personal na bumisita ang Pangulo sa burol ni ­Cardinal Vidal noong Linggo ng hatinggabi matapos ang pagbisita sa Bacolod City.

Sa kanyang mensahe sa burol ng Cardinal, sinabi ng Pangulo na magpapalabas siya ng Executive ­Order para ideklarang holiday ang mismong araw ng libing ng yumao.

“I’ll sign the Executive Order declaring a holiday here in Cebu on the day of the burial of His ­Eminence,” ang pahayag ng Pangulo.

Inalala ng Presidente si Cardinal Vidal bilang isang taong punong-puno ng kapayapaan at pagmamahal at hindi marunong magalit.