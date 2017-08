Obrero tepok sa butete ng Cebu

Isang obrero ang nasawi habang malubha ang dalawang kaibigan nito matapos malason sa kinaing buteteng isda sa Carcara City sa Cebu ­kamakalawa ng gabi.

Dahil sa tindi ng lasong nakain ni ­Federito ­Solon ay agaran itong namatay samantalang ­malubha naman ang dalawang kaibigan nitong sina Jerry Raagas at Primo Lastima.

Napag-alamang nahuli ng mga biktima ang buteteng isda at ipinasyang lutuin sa gata at saka kinain at matapos ang ilang minuto ay nakaramdam ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, at pagkahilo ang mga biktima na agad isinugod sa ospital.

Ayon sa pagsusuri, posibleng nakakain ng ­lamang-loob ng isda ang mga biktima dahilan ng kanilang pagkalason.