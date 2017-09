Obispo umapela sa tuluyang ban sa hazing

Maging ang isang Obispong Katoliko ay nananawagan na rin para sa tuluyang pagbabawal ng hazing kasunod ng pagkamatay ni Horacio Castillo III na pinaniniwalaang dumanas ng matinding pananakit mula sa kamay ng mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity.

Ayon kay San Jose Nueva Ecija Bishop Roberto Mallari, chairman ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education, hindi dapat salubungin ng pisikal na pananakit ang isang neophyte dahil hindi naman dito nasusukat ang tunay na diwa ng pakikipagkapatiran.

Ang hazing ay hindi umano dapat nangyayari lalo na sa mga Catholic school gaya ng University of Sto. Tomas (UST).

“Sana naman alisin na nila yung pananakit dun sa isa’t isa, I don’t think this is good that they hurt those that being initiated, sana they challenge them to make more concrete act of love more than being hurt,” saad ni Bishop Mallari.

Sa halip, ang dapat umanong pairalin sa bawat samahan ay ang pagmamahal at pakikisama ni Hesus sa kanyang mga desipulo.

“I’m very sad of what happened sa UST, sana ‘yun bang Christian Fraternity (ang mamayani) yung pagmamahal talaga ni Hesus yung mag-grow sa kanila yung love that is inclusive, a love that reaches out to the poorest of the poor, a love that extend to all…” dagdag ni Bishop Mallari.

Sa ilalim ng Republic Act 8049, pinapayagan ang hazing o initiation rites kapag may pormal na abiso na ipinaabot sa pamunuan ng eskwelahan o sa pinuno ng organisasyon pitong araw bago ito isakatuparan.

Dapat nakasaad sa pormal na abiso ang haba ng initiation activities na dapat ay hindi lalagpas ng tatlong araw, nakalagay din dapat duon ang pangalan ng mga isasailalim sa initiation rites at dapat may pagtiyak na ang aktibidad ay hindi gagamitan ng pisikal na pananakit.