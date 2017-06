Obispo, nangilabot sa viral na “demonic act” ng Maute

Kinondena ni Marawi City Bishop Edwin de la Peña ang mala-demonyong paglusob, panununog at pagwasak ng Maute group sa imahe ng mga santo sa loob ng St. Mary’s Cathedral noong Linggo.

Ayon kay De la Peña, halong galit at pangingilabot ang naramdaman n’ya habang pinanonood ang video na inilabas ng Islamic State news agency Amaq.

Kumalat din sa social media ang video ng pagbasag sa mga santo at panununog ng Maute fighter sa mga santo sa loob ng simbahan.

“We are angered by what happened. Our faith has really been trampled on,” ani De la Peña.

Idinagdag pa ng arsobispo na nakatanggap din s’ya ng impormasyon na nagpaplano ang mga terorista na sirain at sunugin ang simbahan.

Ipinakita sa video na isang kasapi ng Maute ang sumisigaw ng “Allahuakbar” habang itinutumba at winawasak ang mga santo.

“That is blasphemy! It’s unacceptable. It’s obvious that their actions are really out of this world. It’s demonic,” galit na pahayag ni De la Peña.

Una na ring nilusob ng Maute terrorists ang simbahan at tinangay si Fr. Chito Suganob, isang araw matapos isagawa ang pag atake sa lungsod ng Marawi.

Hawak pa rin ng mga terorista si Fr. Suganob at iba pang bihag na Katoliko.