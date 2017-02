Number coding exemption sa mga doktor papayagan

Puwede na muling makahingi ng exemption sa Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang mga medical practitioners partikular na ang mga doktor.

Ito’y matapos na magpalabas ng memorandum ang MMDA na may petsang Pebrero 21, ng taong kasakuluyan patungkol sa “Lifting of Suspension of issuance of UVVRP exemption for medical practitioner”.

Maaari nang ma-exempt sa number coding scheme ang mga doctor o medical practitioner para agad na makaresponde sa tawag ng kanilang tungkulin.

Kinakailangan lamang isumite ng medical practitioner ang kanilang aplikasyon sa ospital na kanilang pinagtatrabahuhan at ang ospital naman ang mag-eendorso ng aplikasyon sa MMDA.

Binigyang diin din ng MMDA na ang tanging mga inendorso lamang ng ospital ang maaaring makakuha exemption.