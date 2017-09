Number 1 most wanted arestado

By Armida Rico

Naaresto ang isang itinuturing na number 1 most wanted sa ikinasang operasyon ng pinagsanib pwersa ng Special Operation Unit (SOU) at Warrant Subpoena Section ng Parañaque City Police sa Barangay San Isidro ng lungsod kamakalawa ng gabi.

Kinilala ni Southern Police District (SPD) Director Chief Supt. Tomas Apolinario ang nadakip na suspect na si Johnven Arnaiz y Dagon, 39, may asawa, jobless at naninirahan sa J Estrada St., West service road, Barangay BF Homes ng nasabing lungsod.

Ayon kay Apolinario, inaresto si Dagon dahil na rin sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Muntinlupa City Regional Trial Court Judge Patria Manalastas de Leon ng Branch 206 sa kasong murder, habang limang attempted homicide naman ang kasong kinakaharap nito sa sala ni Judge Jacob Montesa ng Muntinlupa Metropolitan Trail Court ng Branch 80.

Lumalabas sa imbestigasyon, nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad na bumalik ang suspect sa kanilang lugar at namataan ito sa may Lopez Avenue Barangay San Isidro ng nasabing lungsod dakong alas-otso ng gabi.

Agad naman ikinasa ng mga awtoridad ang operasyon sa nasabing lugar na naging daan upang maaresto itong suspect.

Hindi na nakapalag ang suspect nang arestuhin at narekober dito ang isang kalibre .45 baril dalawang magazine na naglalaman ng 16 na bala at isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia.