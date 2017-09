NSA’s may niluluto?

Maaaring bago matapos ang taong ito’y makabawi ang maraming lider ng mga national sports associations (NSAs) na mga napulitika ng Philippine Olympic Committee na pinamunuan ni Jose ‘Peping’ Cojuangco, Jr. mula pa noong 2005.

Isang imbitasyon ang in-email kahapon ni dating outstanding junior golfer at ngayo’y Philippine Volleyball Federation deputy secretary general Gerald Canatada sa maraming mga pinuno ng mga NSAs, former at present national athletes, sports media, sports personalities, supporters at iba pa.

Sinasabi sa paanyaya na gaganapin ang isang pagtitipong tinawag na “Gathering of Sports Personalities and Supporters for Change in Philippine Sports” sa Huwebes, September 21, 9:00 ng umaga hanggang alas-12:00 ng tanghali sa Rizal Memorial Coliseum.

Kung ano ang ipinapahiwatig na ‘change in Philippine sports,’ hindi pa malaman.

Bago nito, may assembly sa katabi lang ng RMC na Philippine Sports Commission administration building, Rizal Memorial Sports Complex sa Vito Cruz St., Malate.

Maraming NSAs ang napitik ng POC mula 2005.

Sa liderato ni Cojuangco, nagpalit din ng mga pangalan ang mga national sports associations.

Sa liderato lang ngayon ni Chairman William Ramirez nakawala ang PSC sa saya ng POC.