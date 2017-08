NPA sub leader timbog sa N. Cotabato

By Betchai Julian

Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng militar at pulisya ang isang sub leader ng New People’s Army (NPA) sa Makilala, North Cotabato kahapon ng madaling-araw.

Kinilala ni Col. Roberto Angcan, commander ng 1002nd Brigade, ang suspek na si Ariel Rebuta, kilala sa alyas ‘Sering’ at pinuno ng Yunit Militia (YUMIL) ng NPA Front 51 na nag-o-operate sa North Cotabato at Davao del Sur.

Bukod kay Rebuta, inaresto rin ang anak nitong si Sergio at isa pang ‘di pinangalanan na ngayon ay nakakulong sa Makilala municipal police station.

Sa bisa ng search warrant ay sinalakay ang bahay ni Rebuta sa Barangay Biangan, Makilala, bandang ala-una ng madaling-araw.

Nakuha rito ang improvised explosive device (IED), detonating cords at electrical wires; 9-volt battery; tatlong M-16 rifles na may 1,500 piraso ng bala, pitong mobile phones; at subersibong dokumento.