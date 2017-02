NPA na gustong sumuko OK sa AFP

By Nonnie Ferriol

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sa kabila ng pagdedeklara ng gobyerno ng all-out war laban sa mga rebeldeng New People’s Army (NPA) ay nagpahayag pa rin ng paalala ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Western Min­danao na bukas ang militar sa mga gustong ­magbalik-loob sa pamahalaan.

Ito ang sinabi ni M/Gen. Carlito Galvez Jr., commander ng Western Mindanao Command (WestMinCom). Ang mensaheng ito ay gusto umano­ nilang iparating sa mga miyembro ng NPA na ­patuloy na lumalaban sa pamahalaan.

Sinabi ng opisyal na handa ang gobyerno na bigyan ng pagkakataon ang sinuman na miyembro ng NPA na gustong sumuko at magbalik-loob.

Ayon kay Galvez, ito’y sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan na nasa ilalim ng Comprehensive Committee Integration sa mga rebel ­returnees.