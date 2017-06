NPA handang gawing kawal ni Digong

Nakahanda si Pangulong Rodrigo Duterte na tanggapin at gawing mga kawal ng bayan ang mga rebeldeng New People’s Army (NPA).

“So, I am again addressing myself to the NPAs. Kayong mga NPA, able-bodied, at kung mag-qualify kayo, both…hindi sabihin na kailangan ko ng bright,” paghahayag ni Pangulong Duterte sa pagbisita nito sa 1st Mechanized Infantry sa Camp Leono, Tacurong City, Sultan Kudarat kahapon ng hapon.

Sino man umanong miyembro ng NPA na ­interesadong magbalik-loob sa gobyerno ay hinihikayat ng Pangulo na bumaba na sa kanilang lungga.

Ayon sa Pangulo, magsanay lamang umano ang mga ito o sumalang sa kaukulang training ay gagawin nang sundalo.

“Kayong mga sundalo sa New People’s Army, kung gusto ninyong sumali sa gobyerno ko, I will take you in as soldiers of the country. And I will — i-e-enlist ko kayo as soldiers anytime. Bumaba lang kayo at mag-train,” sabi pa ng Punong Eheku­tibo.