NPA ako, holdap!

By Ronilo Dagos

Nasa mahigit P152,000 pesos na halaga ng personal na ari-arian ang natangay ng isang nagpakilalang miyembro ng New People’s Army (NPA) na nangholdap ng pampasaherong van sa General Luna, Quezon, Lunes ng hapon.

Batay sa report ng General Luna Police, alas-nuwebe ng gabi, tinatahak ng Hyundai Grace na minamaneho ni Arnel Briones ang kahabaan ng national road sakay ang walong pasahero.

Pagsapit sa Barangay San Isidro Ilaya, bigla umanong bumunot ng maiksing baril ang isa sa mga sakay at nagdeklara ng holdap.

Nagpakilala pa umano itong miyembro ng NPA.

Nilimas ang mahahalagang gamit at gadgets ng mga pasahero kabilang ang 14 cellphones, isang relo, mga wallet at iba pang personal na kagamitan na may kabuuang halaga na P152,890.00.

Sa imbestigasyon ng pulisya, nakilala ang suspek sa kanilang rouge gallery na si Sukarno Forneste Aguilar, residente ng Barangay San Roque, sa bayan ng Catanauan.

Patuloy ang imbestigasyon at inaalam kung lehitimong miyembro ng NPA ang suspek.