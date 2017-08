NOVEN, NATUTO SA KASO

ANG Tawag ng Tanghalan champion na si Noven Belleza ang isa sa nag-perform sa 80th anniversary ng AFP Me­dical Center sa Camp ­Crame.

Bawal daw magsa­lita si Noven tungkol sa kaso, pero kahit paano ay may nasabi siya sa karanasang iyun.

Ang isa sa natutunan niya sa nangyari sa kanya ay maging maingat na sa mga nakilala niya.

“Ang natutunan ko po, huwag basta-basta magtiwala,” pakli ni Noven.

Ngayon lang din daw niya napagtanto na hindi na pala siya ‘yung dating tao na normal lang ang ginagawa at hindi ito mapapansin.

“Hindi na pala ako ang dating Noven na normal… hindi ko namala­yan sa sarili ko na sikat na pala ako.

“Yung dating ginagawa ko na normal na tao ay hindi ko na pala puwedeng gawin ngayon.”

Tumanggi magsalita si Noven tungkol sa kaso.

Ang abogado niya ang humaharap doon at iyun lang daw ang puwedeng magsalita.

Na-miss din niya ang trabaho, kaya gusto niyang dito na muna siya mag-focus.

***

Pagkatapos ng success ng Woke Up Like This, mas na-inspire ang Regal Films na gumawa ng mga matitino at masasayang pelikula.

Hindi na kinu-consi­der na big stars ang bida. Ang mahalaga ay maganda ito, kahit ‘di gaanong big stars, tinatangkilik pa rin ng mga manonood.

Malaking bagay si­guro ang success ng Pista ng Pelikulang Pilipino kaya bumalik ang interes ng mga tao sa Pinoy films.

Kaya kahit hindi gaanong big star, kinukuha ni Mother Lily para gumawa ng pelikula sa Regal Films.

Isa na rito si Teejay Marquez na matagal-tagal na sa showbiz pero hindi pa masasabing naabot niya ang kasikatan.

Hit na hit naman si Teejay sa Indonesia na tinagurian siya roon bilang Dubsmash King.

Siya raw ang James Reid of Indonesia, na pinagkakaguluhan kahit saan siya magpunta.

Kamakalawa nang hapon pumirma si Teejay sa Regal at doon na rin in-announce na magkakaroon sila ng pelikulang gagawin na may colla­boration sa isang production sa Indonesia at baka may kasamang isang sikat na aktres sa naturang bansa.

Under the management of ALV Talent Management ni Arnold Vega­fria na si Teejay, pero maayos daw silang nagkahiwalay ng dating mana­ger niyang si John Fontanilla.

Bahagi ng pamilya na raw si John kaya okay raw silang dalawa.

Muling naungkat ang dating isyu kay Teejay dahil sa pagkasangkot niya sa ilang aktor at modelo. Meron pang sex video. Lahat ito ay itinanggi ng aktor.

Isa sa na-link sa kanya ay si Martin del Rosario na nasa ALV din ni Arnold Vegafria.

Nagkakilala raw sila roon ni Martin at hindi raw naiwasang mailang sa isa’t isa dahil sa naturang intriga.

“Minsan nga, nagkasama kami, nahihiya akong kausapin. Kasi, baka mamaya, ‘pag kinausap ko, sabihin ako na, ‘uy Teejay lumayo ka sa akin baka ma-link tayo,” natatawa niyang pahayag.

“Minsan tuloy, nababawasan ‘yung mga taong puwede kong kaibiganin dahil naiilang na. Nakakalungkot din.”

Deretsahang itinanggi ni Teejay na bading siya.

Aware siyang natsitsismis siyang ganu’n, pero hindi raw talaga.

“Siguro dahil sabi nila, ang guwapo mo, para kang bakla.

“Ang puti mo masyado, para kang bakla. Ang tahimik mo masyado, para kang bakla. O kaya ang daldal mo masyado, para kang bakla,” paliwang nito.

“Hindi ko lang po ma-explain, kasi, hindi ako nabigyan ng chance para makilala ng mga tao. Pero sure naman po ako sa gender ko.”

Okay lang sa kanya na gumanap ng bading na mujerista kagaya ng ginagawa ni Christian Bables dahil sure daw siyang hindi siya bading.