Noven, huwag sanang matulad kina Mitoy, Marcelito, Bugoy at Jovit

DAPAT siguro ang Tawag ng Tanghalan sa It’s Showtime, ang titulo ay TAWAG NG PATALASTAS.

Sanrekwa ang TV ads sa show. Mas mahahaba pa ang commercial gaps kesa sa actual song at production numbers.

Mas appropriate din kung TAWAG NG TEXT VOTERS ito. Tama na ang kiyeme latik na ito ay base sa orihinal na TAWAG dahil sa orihinal, mga hurado ang naghahari at nagrereynang uri.

Kahit pa sabihin mong millennial generation na at hindi pwedeng maiwasan ang text votes component, mas mainam pa rin na ang magpapasya sa magwawagi ay ang mga hurado.

Kung babalikan ninyo ang kasaysayan of all the singing contests after TAWAG, walang text components ang mga prog­ramang itinanghal na champion sina Regine Velasquez na Chona pa noon, Sarah Geronimo, Rachel Anne Go at Mark Bautista.

Ano ang nangyari sa karera of the three ladies? Estrellang damang-dama.

Maski si Bautista had his fair show of golds, sold out concerts, urban legends at now, has reinvented himself as an international musical theater star. Ganu’n din si Go.

Si Velasquez ang diva of the highest of the order. Si Geronimo ang tunay na pop princess. Si Go ay currently the toast of Broadway.

Sa mga nag-kampeon na may text components, asan na ba silang lahat?

Lumapit man lang ba ang kasikatan nila kina Regine, Sarah at Rachel?

Sa male winners, na­ging kasing-in demand ba sila ni Mark?

Hindi na ako makiki­pag-argue sa mga hurado at madlang pipol dahil pinili ninyo ang winner ninyo.

Ang tanong, sapat na ba ang pagiging sound alike niya of the Air Supply lead singer para ma­sabing sisikat siya for the long haul at mahaba-haba ang shelf life of his career?

Hindi kaya matulad lang si Noven Belleza kina Mitoy Yonting, Marcelito Pomoy, Bugoy Drilon at Jovit Baldivino na pulos one season wonders?

Speaking of the hurados, dapat sa TNT kids, wala na sina K Brosas at Karla Estrada.

Pareho silang walang karapatan dahil wala silang significant musical contribution sa Philippine pop music scene.

We know for a fact, na maliban sa beauty pa­geants, we are singing contest loving nation kaya dahil sa tagumpay ng Tawag ng Tanghalan, hindi ba hinog na hinog na siya to stand on its own at hindi lang segment sa It’s Showtime?

***

‘Pag top three ka na at lalaki ka, tama ba na Kuh Ledesma medly of songs ang ipanlaban mo, Froilan Canlas?

Beks na beks na song choices. Ayan, 3rd pla­cer ka at you outed pa yourself as a Kuh Ledesma faney.

Sa listahan of Phi­lippine divas, si Ledesma ang pinaka-lightweight. Dapat songs of Dulce ang ginawa niyang medley para mas pangabog!

Not a lethal pan-championship combo ang inawit mo kaya hindi mo masisisi ang madlang pipol na hindi ikaw ang pinili nilang mag-viktoria.

Inuulit ko, lalaki ka naman… what is this fascination with singing pambabae songs?

Totoo ba ang tiktak na ang gusto mong kantahin sana ay Regine Velasquez numbers?

May gusto ka pa bang sabihin sa aming lahat kaya pulos pan-diva ang nais mong awitin, Ginoong Canlas?

***

That Sam Mangubat guy has the biggest star singer possibility. Every inch of him screams he is a star.

Looks at porma, pa­nalo na siya at kitang-kita, he can reign supremely on stage.

He must find his own voice and groove. Hindi pwedeng copycat lang of Adam Levine at Bruno Mars.

Sa mga sumusunod na araw, ‘yung tunay niyang singing voice ang dapat nating marinig.

He will continue to be a cut above the rest kung ipapahinga na niya ang paggaya sa mga mang-aawit.

Boses na distinctive, ‘yun ang dapat na niyang iparinig sa madlang pipol.

Because of him, the other Sam – ‘yung Concepcion, hindi yung Milby — pwede nang maging finality The WHO.