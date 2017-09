Notorious na akyat bahay arestado

Arestado ang isang umano’y notoriuos na akyat bahay matapos mahagip ito ng CCTV sa isang tindahan na kaniyang nilooban sa Lungsod ng Quezon kahapon ng madaling araw sa Lungsod ng Quezon.

Sa ulat ng Quezon City Police District (QCPD) ay ganap umanong alas 2:00 ng madaling araw nang mahagip ng CCTV ang panloloob ng suspek na si Russel Malinay, 20, na may nakasaklob pang maliit na tuwalya sa ulo sa isang tindahan ng Health and Wellness na matatagpuan sa Barangay Payatas ng nasabing lungsod.

Base sa kuha ng CCTV ay natutulog sa sofa ng tindahan ang biktimang si Emerlita Pecson at naiwang nakasindi ang mga ilaw sa tindahan nang unti -unting umangat ang roll up na pintuan ng tindahan na sinundan ng pagbubukas ng sliding door. Doon na pumasok ang suspek at dahan-dahang kinuha ang cellphone ng biktima at kinalkal ang bag nito.

Matapos na makita ang laman ng bag ay pumasok pa sa bandang loob pa ng tindahan ang suspek at pagbalik nito ay may dala nang paper bag, saka mabilis at maingat na lumabas ng tindahan.

Sa isa pang kuha ng CCTV ay nakita rin ang paglabas ng suspek kung saan ay may isa pang lalaki siyang kasama at nang makuha na ang mga mapapakinabangang bagay ay saka iniwan ang paper bag na kinuha mula sa loob ng tindahan saka tuluyang nagsialis.

Sa tulong ng CCTV at suot na short ng suspek ay nahuli ito kung saan na-recover sa kanya ang nasa P50,000 halaga ng mga alahas, cellphone at salapi.

Sa ngayon ay nasa kustodiya na rin ng QCPD detention cell ang suspek na nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso, kasalukuyan na ring pinaghahanap ang kasama nito na nahagip din ng CCTV.