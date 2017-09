Notice of termination kay Martin Diño trabaho na ng SBMA administrator! — Palasyo

Ipinasa ng Malacañang sa administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) ang pagpaaalis kay Martin Diño sa dati nitong tanggapan bilang Chairman ng SBMA.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, ibinigay na kay SBMA administrator Atty. Wilma Eisma ang kapangyarihan para gawin ito alinsunod sa inilabas na Executive Order 42 ng Office of the executive secretary.

“No further directive to leave or notice of termination needs to be issued by the appointing authority. This can be done by the new administrator herself,” ang pahayag ni Secretary Abella.

Malinaw aniya na nilusaw na ang tanggapan ni Diño matapos ilabas ng office of the Executive Secretary ang EO 42 kung saan pinalakas ang kapangyarihan ng SBMA administrators at Directors nito.

Kasabay nito sinabi ni Pangulong Duterte na hindi na dapat pang palakihin ang isyu.

Nagkakaroon aniya ng bangayan sa SBMA sa pagitan ng mga opisyal doon kaya minabuti na lamang niyang pag isahin ang responsibilidad ng administrador at chairman.

Hindi naman aniya kasalanan ito ni Diño o ni administrator Eisma, pero alang alang sa interes ng publiko ay kailanganng tuldukan ang girian, kaya isa na lamang ang mamumuno sa SBMA para hindi na gumulo pa.