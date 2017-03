Nota ni Aljur, dinakma ng kaibigang bading

WALANG inggit si Aljur Abrenica kahit naunahan pa siyang lumipat sa ABS-CBN ng nakababatang ka­patid niyang si Vin Abrenica na galing ng TV5 at nga­yon ay Kapamilya na.

Nagbalak mangibang-bakod noon si Aljur kaya lang ay nagkaproblema siya sa GMA na nauwi pa sa demandahan.

“I’m happy for him na naka-penetrate siya roon. Kasi, ‘yun naman talaga ang gusto niya,” bulalas ni Aljur nang matsika namin siya pagkatapos ng special screening ng Ang Hapis at Himagsik ni Hermano Puli sa Limbaga 77 Café Restaurant.

Inamin ng Kapuso hunk na magkakanya-kanya na sila ng pamilya niya.

Pina-renovate niya ‘yung bahay niya sa Sct. Fuentebella St., QC, na 60% pa lang ang gawa ngayon at huling tatapusin ang kuwarto niya.

Doon pa rin siya nakatira habang pinapa-renovate niya ito, pero ang pamilya niya ay nagre-rent ng condo.

Sabi ni Aljur, mahal niya ang pamilya niya at masarap na may kasamang pamilya ‘pag umuuwi siya, pero kung iisipin ay kailangan ding tumayo sa sarili nila ng mga kapatid niya.

Sinabi niya ito sa pamilya niya at naintindihan daw siya ng mga ito.

Ang 17-anyos niyang brother na si Allen (na kasama rin sa Hermano Puli movie) ay nasa kanya muna, pero lili­pat din daw ito dahil nu’ng 16-anyos siya ay mag-isa na siyang namumuhay.

May lovelife ba siya ngayon?

“Marami, marami akong nakikilala. Maraming magaganda, pero it’s not yet time.

“I’m happy exploring. Nag-e-explore ako… I’ve always been an explorer, eh. Hindi ako nakukuntento,” pakli ng 26-anyos na Kapuso actor.

May ine-explore din ba siyang girls?

“Yeah, why not? Iba-iba.”

Meron ding mga one night stand, ganern?

‘Puwede rin. No judgment. Alam mo ‘yon?

“It depends sa pagkatao mo, eh. May times na nangyayari ang onenight stand, tapos nagkakatuluyan, eh. You can never tell. It’s something that you can’t explain, eh!”

***

Tumulong mismo si Aljur kay Direk Gil Portes na maghanap ng producer ng Hermano Puli.

Hindi niya kailangang gawin ‘yon, pero ginawa niya dahil naniniwala siya sa proyekto.

Ang usap-usapan ay may relasyon si Aljur at ang gay producer ng pelikula. How true?

“May relasyon kami, producer-actor. Magkaibigan kami. Sinuportahan niya ‘yung pelikula dahil naniniwala siya rito,” sagot ng binatang may magandang abs.

Aminado si Aljur na mas marami ang indecent proposals na natanggap niya nu’ng panahon na wala siyang trabaho dahil nagkaproblema siya sa GMA.

Kaswal niyang kuwento sa amin, me­ron siyang isang kaibi­gang bading na habang magkausap sila ay bigla na lang nilagay ang kamay nito sa etits niya.

Hindi niya tinapik ang kamay nito, da­han-dahan niya lang inalis sa harapan niya at sinabihan niya ng, “Pare, mahal kita at gusto ko, ‘yung pagsasama natin, tumagal pa. Pero kung gagawin natin ‘yan, masisira tayo.

“Magkaibigan tayo at saka hindi ako pumapatol sa ganyan.”

Ganu’n lang daw ay naiintindihan siya nito.

Basta sabihin mo lang nang diretso. Hanggang ngayon ay magkaibigan daw sila nito.

Meron din na gumagamit pa ng middle man at saka siya kinokontak para mag-alok ng kung anu-ano. Sinasabi niya raw na salamat na lang.

Sa Setyembre 21 ang showing sa mga sinehan nationwide ng Ang Hapis at Himagsik ni Hermano Puli na tungkol sa buhay ng bayani ng Lucban, Quezon na nakipag­laban noong panahon ng mga Kastila.