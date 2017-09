Nora vs. Wally at Jose

DALAWA ang bagong show ni Jose Manalo sa GMA-7. Una na rito ang The Lola’s Beautiful Show na papalit sa maiiwang time-slot ng Trops ngayong Lunes ng 11:30 ng umaga. Ang The Lola’s Beautiful Show ay talk show na mala-Ryzza Mae Dizon or may pagka-Ellen de Generes daw.

Sina Jose at Wally Bayola ang mga hosts at ang pilot guest nila sa Lunes ay ang Superstar na si Nora Aunor. Second day naman, ang mag-inang Jean at Jennica Garcia.

At bukod nga sa bagong talk show ni Jose, kasama rin si Jose sa bagong comedy game show naman ng mga Blockbuster Comedy Royalties na sina Vic Sotto at Ai Ai delas Alas sa “Bossing and Ai” simula ngayong Linggo, September 24 after ng Jessica Mo Soho.

Bukod kay Jose na magiging sidekick ni Vic, kasama rin dito si Tart Carlos na tila sidekick naman ni Ai Ai sa mga games at hiritan at si Oyo Sotto na siyang game master.