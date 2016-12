Nora, nanganganib sa filmfest

KALOKA ang reaksyon ng Noranians dahil butata sa CEB (Cinema Evaluation Board) ang Kabisera ng idolo nilang si Nora Aunor.

Sa walong ­pelikula kasi na kasali sa ­Metro Manila Film Festival 2016, ang Kabisera lang ang hindi nakakuha ng grado sa CEB, ‘noh?!

May mga nakapanood na ng Kabisera na nagsa­sabing hindi kagandahan ang pelikula, ­pero umaalma ang fans ni ­Mama Guy.

Hindi nila matanggap ang mga ganoong komento!

Sabi pa ng iba sa kanila, babawi sila sa box-office at pipiliting maka-number 4!

May nagsasabi rin na huwag nang umasa ang Noranians na si ­Mama Guy ang mananalong best actress sa MMFF 2016 awards night dahil hindi ganoon ka­galing ang Superstar sa Kabisera.

Tiyak na mag-aalburuto ang Noranians sa ganitong komento dahil para sa kanila, si Mama Guy ang pinakama­husay na aktres sa pelikulang lokal.

Hintayin na lang natin ang resulta ng MMFF 2016.

For sure, kakalat kaagad kung maganda o panget ba ang Kabisera at ang iba pang official entries sa nasabing filmfest, ‘noh?!

***

Umalis na ang mag-asawang Ogie Alcasid at Regine Velasquez-­Alcasid kasama ang anak nilang si Nate pa-Sydney, Australia noong ­Huwebes.

Doon sila magki-Christmas.

Bago umalis ng ­‘Pinas, nag-taping pa muna si Ogie noong Miyerkules para sa pilot episode ng Your Face Sounds Familiar: Kids.

Sabi ni Ogie, enjoy siya sa taping nila at dahil mga bata ang perfor­mers, madali lang silang nakatapos ng dalawang episodes na ipapalabas sa Enero 7 at 8.

Happy si Ogie na katrabaho niya sa nasabing show sina Sharon Cuneta at Gary Valenciano.

Bukod sa nasabing show, twice a week din bilang hurado sa TAWAG NG TANGHALAN sa It’s Showtime si Ogie. Bago siya umalis, nakapag-­advance taping na sila.

Sa Disyembre 30 ang balik sa bansa ni Ogie kasama sina Regine at Nate.

Sa Enero 12 ang resume ng taping ng Your Face Kids.

***

Kahapon, panay ang tanong sa amin ni Tita Annabelle Rama kung saan kami magse-celeb­rate ng Christmas eve mamaya.

Sila ng kanyang pa­milya ay sama-sama sa bahay nila sa White Plains, Quezon City.

Bukas, pupunta sila sa Cavite kung saan nakatira ang kapatid ni Tito Eddie Gutierrez na si Tita Mary Ann at ang pamilya nito.

Kasama niya na pupunta ng Cavite si ­Ruffa at sina Lorin at Venice Bektas.

Si Richard Gutierrez, kasama sina Sarah Lahbati at Zion ay papunta ng Baler, Quezon bukas.

Magda-diving daw roon ang mag-lovey-dovey at si Zion, ie-enjoy ang beach.

Hanggang sa Dis­yembre 28 daw sina Richard, Sarah at Zion sa Baler. Magpapahinga sila nang isang araw at sa Dis­yembre 29 ay pa-Boracay na sila.

Doon nila sasalu­bungin ang 2017.

Walang kapaguran sina Richard, Sarah at Zion sa beach life, huh!