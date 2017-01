Nora, inilayo ng Diyos sa KAPAHAMAKAN

NEGA agad ang ­promo ng MMFF 2016 entry na Oro dahil sa isyung FUCKING ­IDIOT ng ­artista rito na si ­Mercedes Cabral kontra kay ­Mother Lily.

Lalong naging NEGA­TRON ang dating ng Oro sa paglutang ng isyung tinanggal dito si Nora Aunor at pinalitan ni Irma Adlawan.

Mistulang sampal kay Nora na nagwagi si Irma bilang best actress sa MMFF para sa papel na sinalo kay Nora.

Masaklap!

Nagwagi pa ang Oro ng Best Ensemble Cast at FPJ Memorial Award for Excellence.

Kaso, may mga nag-alboroto sa eksenang pagkatay ng aso sa pelikula.

Kaya ayan… binawi ang FPJ Memorial Award sa Oro.

***

Gaano katotoo na sa gitna ng isyu na kinasasangkutan ng Oro sa PAWS, nag-text daw si Ate Guy ng malutong na, “Bwahahhahahahaha!”

May kasunod pa raw na text si Nora, “Nakalimutan n’yo na may 2 kopya ako ng script ng pelikulang ORO at nasa script ‘yong ginawa n’yong pagpatay sa aso.”

At sinundan pa ng, “Alam ko dahil si John pa nga ang dapat papatay sa aso pero pinalitan nyo ang role niya.

“Pero maraming sa­lamat sa DIOS at ini­alis kami sa kapahamakan . Marunong talaga ang DIOS.”

Ang tanong, bitter pa rin ba talaga si Ate Guy sa pagkakatanggal sa kanya sa Oro na ikinapa­nalo ng humalili sa kanyang si Irma Adlawan?

***

Balitang nagloko ang ama ng isang young ­actress na hindi pa man sumisikat ay parang nalaos na.

Maaga rin kasing nahumaling sa mga lalaki itong lasenggerang ­aktres na hindi na umusad ang showbiz career.

Dahil ba sa walang guidance ng magulang?

Balitang nahumaling sa isang 19 y/o ang kanyang ama.

Sana umayos ang a­ktres sa kanyang buhay.

Siya rin ang humilang pababa sa boyfriend niyang aktor din.

***

Gaano katotoong nag­kukumahog ang mga artistang makatrabaho ang Master Director na si Mike de Leon?

May mga special ­auditions at readings na magaganap, at me­ron ding hindi na pinapa­punta na on the onset ay mukhang hindi magugustuhan ng premyadong ­direktor.

Kasama na rito ang isang network contract artist.