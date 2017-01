Nora, hirap nang magmemorya

Tila nasa warpath si Nora Aunor kahapon dahil ratsada ito ng reklamo sa producer at direktor ng pelikulang Oro na basta na lang daw siyang tinanggal sa natu­rang pelikula na wala man lang pasabi pagkatapos niyang mag-shoot ng ilang araw sa Caramoan.

Naglitanya ang aktres ng mga pangyayari na noong umuwi sila ng Maynila mula sa ilang araw na shooting sa CamSur, nagkaroon pa raw sila nang pag-uusap ng producer at wala man lang daw sinabi sa kanya na papalitan na lang ito.

Paliwanag ng producer na si Shandii Bacolod, nagkaproblema sa schedule at hindi na raw nila mahintay ang availa­bility ni Ate Guy.

Pero ang ipinupunto ni Nora, bakit hindi man lang daw siya sinabihan na papalitan na ito.

May pinirmahan daw silang kontrata at hindi man lang daw ito nirespeto.

Bahagi pa ng kanyang pahayag, “Wala po silang sinasabi sa akin, ni ha ni ho wala po silang ginagawa.

“Hanggang text lang po sila sa akin na ang dahilan du’n sa text ng line producer ay hindi na raw makatagal sa akin ‘yung direktor, kasi, hindi na raw ako makamemorya ng linya.

“Tama po ba naman ‘yun? Siguro, kung direktor ka, sabihin ko naman na ang haba naman nitong linya, na hindi naman ganu’n kahaba ang linya ko.

“Bakit bigla na lang akong alisin kung iyun ang kanilang dahilan na wala naman silang sinasabi sa akin na ibang dahilan na nalaman ko na lang po sa ibang tao.”

Doon na sa Senado naungkat na di na nakakapagmemorya ng mahabang lines si Ate Guy at nabanggit na rin doon ang nalalapit niyang pag-celebrate ng 50 years niya sa showbiz.

***

NAGKAROON ng mainit na pagtatalo sa Senado nang magpatawag si Sen, Tito Sotto ng hearing sa ipinasa nitong Philippine Se­nate Resolution 257 na inirerekomenda nito sa MMDA na magkaroon ng film festival exclusively for the independent films sa semestral break.

Tinalakay sa hearing ang mga isyung napag-usapan sa nakaraang MMFF 2016.

Nang dumating si Nora Aunor, binigyan siya ng pagkakataong ilabas ang inaing sa nakaraang fimfest.

Ang unang himutok ng Superstar ay ang ‘di pagbigay ng grade ng Cinema Evaluation Board sa pelikulang Kabisera.

Nagsalita si Ate Guy para sa mga produ­cers ng pelikula niyang Kabisera na nagtataka rin kung bakit wala raw grade ang naturang pelikula gayung nakapasok sa Screening Committee ng MMFF.

“Iyun lang po ang gusto kong itanong. Bakit kinakailangan na tanggapin ng Selection Committee ang pelikula kung aayawan ng CEB?

“Hindi naman pala maganda ang pelikula, bakit isinama pa sa Metro Manila Film Festival,” bahagi ng reklamo ng aktres.

Ang Chairperson ng FDCP na si Liza Diño ang sumagot na ipinaliwanag nitong magkahiwalay na grupo ang CEB o Cinema Evaluation Board sa Screening Committee ng MMFF.

Ipinaliwanag din niyang voluntary ito sa producers ang magpa-screen sa CEB.

Ginagawa lang daw ito ng producers para makakuha sila ng tax incentives kung mabigyan ito ng Grade A o B mula sa CEB.

“Naging desisyon po ng CEB ay exclusively theirs in the same way that the selection committee’s decision on choosing Kabisera as part of the MMFF is exclusively theirs.

They’re both independent bodies po na pumili ng pelikulang ito,” dagdag na paliwanag ni Ms. Diño.