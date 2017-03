Nora, hindi kayang mag-guest sa ‘Showtime’ dahil kay Vice

By Allan Diones

LOTLOT DE LEON ­­(as in LOST o TALO) si ­Nora Aunor nang lumaban siya nu’ng Sabado sa JACKPOT EN POY ng Eat Bulaga.

Ang saya pa naman nu’ng simula dahil parehong natalo ni Ate Guy ang mga nakatunggali niya na sina Ivan Mayrina at Efren ‘Bata’ Reyes.

Tuwang-tuwa ang Superstar dahil nadaig ­niya ang dalawa sa sikat na larong pambata, pero nu’ng jackpot round na ay talunan siya sa tatlong Dabarkads na naka-jack en poy niya.

Pare-parehong yumakap, bumeso at nagpugay sa Superstar ang mga nakatapat niya na sina Ryan Agoncillo, ­Alden Richards at Ryzza Mae Dizon, pero ­pawang LOTLOT siya sa tatlo.

Maging si Alden na TATALUNIN (tukso ­rito nina Vic Sotto ­dahil ­madalas itong matalo) ay nagwagi kay Ate Guy, kaya P10K lang ang premyong naiuwi ng prem­yadong aktres.

In fairness ay maayos ang itsura ni Ate Guy sa kanyang guesting sa EB.

Nakalugay ang straight niyang buhok kaya nagmukha siyang bata at maayos ang makeup at suot niya.

Napabalitang guest din dapat nu’ng ­Sabado si Nora sa katapat na programa, pero mas ­pinili niya ang Eat Bulaga ­dahil tumatanaw siya ng utang na loob kay ­Senator Tito Sotto.

At sa isang interview ay naibulalas ng Superstar na hindi ­niya ­kayang mag-guest sa It’s Showtime dahil kay Vice ­Ganda.

Totoong malaki ang naitulong ni Tito Sen kay Ate Guy nu’ng magkasakit hanggang sa mamatay ang bunso nitong ka­patid na si Eddie ‘Buboy’ Villamayor kaya hindi niya ‘yon makakalimutan.

***

SAKSES ang concert ni Baeby Baste sa Eat Bulaga nu’ng Saturday.

Hindi lang ­pinasaya ni Baste ang buong Broadway kundi pinaiyak niya pa.

Sa sobrang pagka-touch kasi nina Ruby Rodriguez, Patricia Tumulak at iba pang Dabarkads ay napaluha sila habang nagpe-perform ang baby ng Eat Bulaga.

Sobrang proud din kay Baste ang bespren niyang si Kuya Alden Richards.

Parang hindi sila makapaniwala na sa edad nitong 4-anyos ay nagko-concert ito sa EB stage at in fairness ay nairaos ito nang bongga ni bagets.

Bukod sa kumanta ng pop, love song at OPM ay bumanat din ng kanyang favorite Visayan song ang cute boy from GenSan.

Humawak pa siya ng ­musical instrument at naka-jamming niya ang Tito, Vic & Joey.

At ang nakakabilib kay bagets, parang relaks at chill lang siya habang nagko-concert. Hindi siya nate-tense.

Walang idiot board ‘yon o teleprompter dahil ­hindi pa pala marunong magbasa si Baste, kabisado niya lang ang lyrics ng mga kanta.

Dati ay si Ryzza Mae Dizon ang nag-concert sa Broadway, ngayon ay si Baeby Baste na.

Ito na raw ang pinaka­batang concert artist, ayon sa Dabarkads.

Guest din ng taba­tsing-tsing na bagets sina ­Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros, with ­special participation of Maine Mendoza.

Ang napaka-cute na si Baeby Baste na ang youngest Concert Prince ng Eat Bulaga!