No VIP treatment sa Miss U candidates sa Metro

Walang espesyal na lane at walang isasarang mga kalsada sa Metro Manila na pagdarausan ng aktibidad at koronasyon ng Miss Universe 2016 beauty pageant sa bansa, ayon sa Metropolitan Manila Development Autho­rity (MMDA).

Gayunman, sinabi ni Manny Gonzales, head ng MMDA’s road emergency group, na paiigtingin ng MMDA ang clearing operations para maging maayos ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan ng Kalakhang Maynila.

Ang pahayag ni Gonzales ay base sa anunsiyo ni Department of Tourism (DOT) Secretary Wanda Teo, na hindi maaapektuhan ang mga motorista sa magiging aktibidades ng Miss Universe.

Ang naging hakbangin aniya ni Teo ay base sa naging direktiba ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte, na ang gaganapin na Miss Universe ay hindi makakaapekto sa daloy ng trapiko sa Kalakhang Maynila.

Sabi pa ni Gonzales, magtatalaga sila ng 80 traffic enforcers, 60 ang “fixed traffic enforcers” na siyang magmamatina ng daloy ng trapiko.

Nanawagan naman ang Palasyo ng Malakanyang sa mga kandidata sa 65th Miss Universe beauty pageant gayundin sa mga bisita na i-enjoy lamang ang pagkakataon.

Iginiit ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na hindi lamang ito selebrasyon ng kagandahan kundi higit sa empowerment ng mga kababaihan.

“Yes, ano po, let us enjoy this moment of, let us enjoy this particular moment when people are coming together and celeb­rating not just beauty but also the empowerment of women.

‘Yun lang po ang masasabi ko,” ani Abella.

Ang mga Miss U candidates ay makikipagkita kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Enero 23.

Ang Miss Universe coronation ay gaganapin sa Enero 30, ng taong kasalukuyan sa MOA Arena sa Pasay City.