NO SURRENDER!

Kapag nalalamangan ng malaki ang Lyceum, ­palaging nasa isip ng players ang sabi ng kanilang coach: “Huwag sumuko, maging positibo at magtiwala sa bawat isa.”

Nasunod ito kahapon matapos umahon ng Pirates mula sa pagkakalubog para biguin ang Arellano, 94-92, sa 93rd NCAA basketball tournament sa FilOil ­Flying V Center sa San Juan.

Hinabol ng mga taga-Intramuros ang 13-point deficit­ 4:18 sa fourth quarter.

Nagtulong sina CJ Perez, Jasper Ayaay at JC Marcelino kasama si Mike Nzeusseu sa pasabog na 14-0 run para maagaw ang bandera, 88-87, may dalawang minuto na lang sa payoff period.

“Stay positive lang kami palagi kahit natatambakan na kami,” ani Ayaay na kumana ng game-high 20 points, 10 rebounds at two assists.

“Naaalala ko sinasabi ni coach sa amin ‘pag malaki lamang ng kalaban na huwag daw kaming sumuko at magtiwala sa isa’t isa,” wika ni Marcelino.

Fouled out si Perez, huli nang maitulak si Rence Alcoriza.

Nabawi ng Chiefs ang manibela sa dalawang ­libreng tira ni Alcoriza, 89-88.

Pero buo ang loob ni Ayaay, kahit nablangka ay ­sinunggaban pa rin ang bola para isalpak ang panel­yong puntos, 93-91, may 7.4 seconds na lang.

“What we’ve shared with them is about bond and connection. That’s gonna solidify our campaign, ­going through shared adversity. It’s really important we stick it out together and hopefully we come out as winners,” hayag ni Lyceum head coach Topex Robinson.

Nirehistro ni Nzeusseu ang 17 points at 11 boards at malinis pa ang Pirates sa 12 laro. Bumakas sina Reymar Caduyac, Perez at Marcelino ng 15, 14 at 13.

Sinakmal ng defending champion San Beda College ang 76-65 panalo laban sa San Sebastian College upang manatiling nakadikit sa Pirates sa team standings.

Tumikada sina Javee Mocon at Davon Potts ng tig-17 at 16 points para sa Red Lions (11-1).

Idrinibol ng St. Benilde (3-9) ang Perpetual (4-7) 83-55.