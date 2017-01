No second chance sa pasaway na gov’t employees

“I will impose severe restrictions in government.”

Ito ang binigyang-diin ni Pangulong Duterte sa naging talumpati sa inagurasyon ng New Hope Village (Tacloban Yolanda Rehabilitation Housing), Barangay Sta. Elena, Tacloban City kahapon ng hapon.

Binalaan ng Pangulo ang mga kawani ng pamahalaan na tamad at ginugulangan ang pagtatrabaho.

Sinita ng Pangulo ang mga taga-gobyerno na pera lang ang habol at hindi ang magserbisyo sa tao.

“Huwag kayong pumasok sa gobyerno para lang to make government money. Second is indolence may mga traba­hante lalabas hindi na magbalik, even in Manila either you see them going around malls magpa­syal, kayong­ mga director kagaya dito sa you know disgrasya ito kung may referral sa iyo it is now your duty to expedite because they will only give you director 15 days to do it. Huwag kang umalis sa opisina mo.

If you do not go back you are short changing the govern­ment actually that is swindling, you are swindling the government and that is punishable under the revised penal code its known as other deceits,” paghaha­yag nito.

Iginiit ni Duterte na ang kapakanan ng publiko at interes ng mga ito ang dapat unahin.

“The people’s interest that is always the ladder of your priority, sinabi ko na nga ito, tumakbo ako hindi naman ako nagbo­bola there will be changed, so sumunod kayo sa akin o mag-away tayo, sabihin nyong diktador ako eh ‘di diktador na tutal I was chosen by the people to lead, if you said that I’m a dictator eh ‘di diktador.

Maghintay kayo ng panahon na tamad ang Presidente, not during my time do not do that,” giit pa ni Duterte.