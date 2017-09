NO RDO, NO PROBLEMO

Wala na si Ranidel De Ocampo, umeksena naman si Glen Rice Jr. at naipagpag ng TNT KaTropa ang NLEX, 112-107, para tibayan ang kapit sa upper half ng PBA Governors Cup sa Ynares Center sa Antipolo kagabi.

Lunes ay nai-trade na at napadpad sa Meralco si RDO, isa sa mga veterans at pambato ng KaTropa.

Positibo naman ang resulta ng unang laro ng TNT na wala ang 35-anyos na 6-foot-6 forward, kaila­ngan nilang mag-move on at gumawa ng panibagong ­estratehiya.

“The last few days were really tough for us. We should just accept right away the change and move forward right away,” lahad ni TNT coach Nash Racela.

Nagkalat ng nine turnovers si Rice, pero bumawi sa kinanang 25 points, 15 boards at 10 assists para ihatid ang TNT sa 6-3 para palakasin ang paghahabol sa top four finish pagkatapos ng 11-game eliminations na twice-to-beat sa playoffs.

Laglag sa tersera ang Road Warriors sa 7-3, naalog ang itaas dahil nagsolo sa tuktok ang Ginebra (7-2) at sumegunda ang Bolts (6-2).

Nasa laban pa ang Road Warriors sa last deadlock na 101-all mula sa jumper ni Kevin Alas 3:32 na lang, pero ang 10-6 run mula roon na minaniobra ng triples nina Rice at Jayson Castro, kasama ang dala­wang magkasunod na split sa free throws ni Kelly Williams ang bumulilyaso sa outright sanang twice-to-beat edge ng NLEX.

Sa first game, nasikwat ng Rain or Shine ang sixth quarterfinals berth nang isalya na sa hukay ang Phoenix sa bisa ng 116-111 win ng Elasto Painters.