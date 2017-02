LUMITAW na sa social networking site ang mahiwagang lalaki ni Chokoleit.

John Benedict Martinez ang pangalan nito at ang kanyang post, tiyak na lalong hahaba ang buhok ni Pambansang Beks, Chokoleit.

Ang post ni Martinez, “Thanks po sa lahat ng nagme-message at nagpapakita ng concern.

Sobrang sarap sa pakiramdam.

“Wala naman akong pakealam sa sinasabi nila. Wala naman akong ina­pakang tao, di ba?

“Lahat naman ng tao pantay-pantay. Hindi ba pwedeng halikan ang kagaya ni Chokoleit?

“Wag naman nila ipagkait yung ikaliligaya ng isang tao. And no one forced me to do that at hindi ko ito ikinahihiya.

“I’m happy kasi mas dumami ang kaibigan ko.”

Ah, gusto pala nitong si John Benedict na magpa-famous. Okay. You got it na.

Kaya sana you learn how to maximize and enjoy your 15-minutes of fame.

Sabi mo, you want to make Chokoleit happy kaya ka nakipaglaplapan. This is a democracy kaya hindi ko babasagin ang trip mong paligayahin ang pambansang beks.

Tatuan ka na at ‘di na bata. You know what is best for you.